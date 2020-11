Fermato in un'auto carica di droga: arresto in tangenziale

Arresto lampo questa mattina a Lecce sulla tangenziale est. All'altezza dello svincolo per Frigole infatti gli uomini della guardia di finanza hanno fermato e arrestato un uomo alla guida di un'auto carica di panetti di marijuana. L'uomo viaggiava a bordo di una Renault Scenic quando è stato fermato e perquisito. Si tratta di un cittadino albanese K.E. (classe 1977), residente a Marano sul Panaro (MO).

L'uomo, sottoposto a controllo, non è stato in grado di giustificare la sua presenza in territorio

salentino. Intanto però i finanzieri avevno notato che nel vano bagagli era riposta

della merce occultata da alcune coperte procedendo alla perquisizioni. L'uomo trasportava infatti 25 panetti contenenti oltre 76 chili di marijuana ed 550 eurp in contanti. Al termine dei controlli è stato ammanettato e arrestato.

