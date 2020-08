Droga, cellulari rubati e 1.300 euro in contanti: un arresto nella pineta di Baia Verde

Operazione congiunta di carabinieri e Polizia a Gallipoli, in queste settimane impegnati nel controllo del territorio, con particolare riguardo alla zona di Baia Verde.



Così, durante una perlustrazione del territorio, hanno sorpreso un 21enne gambiano - Ebrima Sohna - mentre dormiva in una tenda all’interno di una pineta, insieme ad altri cittadini extracomunitari, che al momento del controllo sono scappati. Il giovane è stato perquisito. Addosso e in tenda i poliziotti ed i carabinieri hanno rinvenuto circa 15 grammi di marijuana, suddivisa in tre bustine; 16 pasticche e mezzo di ecstasy, risultate positive agli oppiacei; 6 carica batterie per cellulari; 15 telefoni, 2 orologi, e 1.328,30 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio e dei furti.



Inoltre, dai successivi controlli è altresì emerso che l’uomo, senza fissa dimora, era in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto a gennaio 2020, rilasciato dalla Questura di Foggia, a cui l’uomo verrà segnalato ai fini della valutazione del rinnovo del titolo di soggiorno. Da una prima attività investigativa è stato possibile anche rintracciare due vittime di furto, a cui verranno consegnati i due dispositivi cellulari.

Pertanto, il cittadino gambiano è stato arrestato e condotto in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio e contestualmente denunciato per il reato di ricettazione.

