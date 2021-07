Un chilo di droga nel bagagliaio, 55enne arrestato

Un chilo di cocaina nascosta in auto: nella giornata di ieri, ad Andrano, i Carabinieri di Tricase, insieme ai colleghi della Stazione di Spongano e Specchia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, il 55enne Alfonso Accoto.

L'alt e la perquisizione

I militari hanno fermato l’autovettura condotta dall’uomo e a seguito di una perquisizione personale e del veicolo, hanno scoperto una busta in cellophane contenente oltre un chilo di droga nascosta nel bagagliaio del mezzo.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Accoto è stato arrestato e condotto in carcere.