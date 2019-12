Preparavano botti illegali: arrestati padre e figlio

Si stavano preparando per le festività fabbricando illegalmente botti da immettere sul mercato. Fuochi pirotecnici pericolosi da vendere sottobanco. Padre e figlio, Domenico Maggio di 59 anni e il figlio Amodio, di 36, sono stati arrestati dagli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli. Gli agenti guidati dal vicequestore Monica Sammati, infatti, hanno avviato un’indagine che, quest’anno, ha portato a bloccare in maniera preventiva il carico, in via di fabbricazione, prima che fosse smerciato dal lori laboratorio di Sannicola. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA