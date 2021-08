Due petardi Ak47 nascosti in camera, un arresto alle Magno

Brutta sorpresa in uno degli appartamenti del complesso “Case Magno” a Lecce dove un 39enne, Antonio Russo, è stato trovato in pissesso di due grossi petardi denominati “Ak47” (come i più noti Kalashnikov), del tipo proibito per via della pericolosità e la cui detenzione prevede appunto l’arresto.

Il nascondiglio in camera da letto

Il materiale esplodente era stato nascosto nella camera da letto, all’interno dell’armadio. Col rischio peraltro di arrecare gravi conseguenze anche per gli altri residenti del luogo.

Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro assieme a 2,4 grammi di hashish rinvenuti dai militari dell’Arma nel corridoio di casa. L’uomo si trova ora ai domiciliari.