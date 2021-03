In casa marijuana e cocaina: arrestati due incensurati

In casa con la droga, due arresti in poche ore a Lecce. In due diversi controlli, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato due persone e trovandole in possesso di marijuna ae caocaina, le hanno arrestate.

Nel primo episodio, nei guai è finito M.B.B., 32enne incensurato, che aveva nascosto in casa 608 grammi di marijuana e un petardo Ak47. La droga è stata sequestrata e l'uomo è finito ai domiciliari.

Stessa sorte per un 25enne leccese, S.E., anche lui incensurato, che invece oltre a 670 grammi di marijuana aveva anche 226 grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Risponde di detenzione di droga ai fini di spaccio.