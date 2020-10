Lui senza patente, le tre amiche aggrediscono i poliziotti: un agente in ospedale. Agli arresti quattro 18enni

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trambusto nella notte in via Padovano Bax, a Lecce , quando gli agenti delle Volanti, nel corso di un controllo, sono stati aggrediti da tre ragazze appena maggiorenni.Gli agenti erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio quando hanno fermato un'auto con a bordo quattro giovanissimi. Hanno chiesto, come da prassi, patente e libretto. Quando si è scoperto che il 18enne alla guida era sprovvisto proprio della patente e di fronte alla possibilità di una pesante sanzione, si sono scaldati gli animi. Le tre passeggere - tutte attorno ai 18 anni - hanno aggredito i poliziotti e nel parapiglia anche un finestrino dell'auto di servizio sarebbe andato distrutto.LEGGI ANCHE Non si fermano all'alt della polizia e scappano a folle velovità su scooter rubato. Arrestato per spaccio un minorenne, denunciato l'amico Gli agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del "Fazzi" e uno di loro ha riportato la frattuta di una costola. I quattro giovani sono stati arrestati con le accuse di resistenza, minacce, oltraggio lesioni e danneggiamento e si trovano ora agli arresti domiciliari.