Cocaina, piante di marijuana e più di 11mila euro: 4 arresti dei carabinieri tra Taviano e Lecce

Quattro arresti per droga effettuati nelle ultime ore, tra Lecce e Taviano, ad opera dei carabinieri. Taviano , i carabinieri della sezione operativa del Nor della compagnia di Casarano hanno effettuato una perquisizione a casa di A.M., 57 anni, del posto, e all'interno hanno trovato cento grammi di marijuana essiccata e pronta all'uso; circa 22 grammi di semi della stessa sostanza e anche 129 piante di marijuana che crescevano rigogliose sul terrazzo di casa: alcune avevano anche raggiunto l'altezza di 1,80 metri. Lecce , invece, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno scoperto una piantagione di cannabis composta da 25 piante, tutte nel loro vaso, altre tra i 50 egli 80 centimetri, a casa di S.E., 25 anni, del posto, che è finito ai domiciliari. L'uomo, colto in flagranza di reato, è finito ai domiciliari e sarà processato per direttissima.E sempre a Lecce ieri pomeriggio carabinieri del Radiomobile hanno effettuato una perquisizione in una casa di via Trieste trovando, ben nascosti addosso ad uno dei due occupanti dell'abitazione, 30 grammi di cocaina già suddivisi in 61 dosi. In casa c'erano anche un bilancino di precisione, 11.770 euro in contanti e materiale utile al confezionamento delle dosi. Due persone - S.U., 56anni, e S.S., 65 anni - o state arrestate in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sono state accompagnate nel carcere di Borgo San Nicola.