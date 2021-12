Salento, arrestato autore di quattro rapine negli ultimi giorni

Arrestato l'autore di quattro rapine negli ultimi giorni nel Salento. A conclusione di articolate investigazioni protrattesi per diversi giorni, il personale di questa Squadra Mobile ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un noto pregiudicato leccese A.F. di anni 46 ritenuto l’autore materiale di 4 rapine aggravate consumate nel brevissimo arco temporale di 3 giorni.

L'uomo, rintracciato solo nel pomeriggio di ieri nei pressi della locale stazione ferroviaria, benchè già gravato dall’obbligo di dimora nel comune di Lecce, con divieto di allontanarsi dal domicilio eletto nella fascia oraria 22-7, da diversi giorni si era reso irreperibile presso il domicilio indicato rifugiandosi presso alloggi di fortuna.

Rintracciato con le stesse scarpe utilizzate durante le rapine

Nel pomeriggio di ieri nei pressi della locale stazione ferroviaria, il soggetto è stato rintracciato e immediatamente condotto in ufficio. Durante il controllo indossava ancora le stesse scarpe utilizzate in tutte e quattro le rapine contestategli, nonché il giubbino indossato nella rapina consumata presso l'ufficio postale di via B.Croce.

Grande importanza delle indicazioni fornite dai vari testimoni ascoltati nel corso dell'attività di investigazione che hanno contribuito all'adozione del provvedimento di fermo. Non potendo escludersi che lo stesso possa avere, in questo breve lasso temporale, consumato ulteriori delitti della stesse specie potrebbero rilevarsi utili ulteriori informazioni da parte di cittadini che in questi giorni sono stati testimoni di analoghi episodi.