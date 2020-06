Sconta sei mesi per rapina, ma in tribunale la vittima lo scagiona: «Non era lui». E un 39enne torna libero

Ultimo aggiornamento: 21:02

Un 39enne salentino agli arresti domiciliari da sei mesi, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, scagionato proprio dalla vittima il cui racconto inizialmente lo aveva incastrato. È accaduto oggi nell'aula della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce dove era in corso il processo a carico di, 39 anni di Lecce, arrestato nel novembre scorso, su ordinanza di custodia cautelare.A sorpresa in aula la vittima, un uomo di 77 anni, guardando Perulli ha detto che non era lui il malvivente che lo aveva rapinato del portafogli mentre scendeva dal bus, facendolo cadere. L'anziano, poi, ha indicato una persona differente sull'album segnaletico. Ai giudici così non è rimasto da fare che procedere con l'assoluzione per non aver commesso il fatto.Il legale del 39enne ha annunciato che avanzerà una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.