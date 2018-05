Attentato nella notte: a fuoco l'auto del comandante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo attenato nella notte contro il comandante della Polizia municipale di Arnesano, Gabriele Podo.Alle 2.30 in via Mascagni qualcuno ha cosparso di benzina la Renault Megane dell'uomo. Il comandante, accortosi di quanto accaduto, ha anche cercato di intervenire per spegnere l'incendio - sulla cui natura dolosa non ci sono dubbi - riportando una leggera ustione al braccio: è la seconda volta che il comandante dei vigili viene preso di mira.Era già accaduto il 20 marzo scorso quando il fuoco bruciò la vettura personale del tenente Podo. L’auto distrutta era una Ford Focus station wagon. Il mezzo era parcheggiato in via Mascagni, di fronte all’abitazione di Podo, a darne l'allarma fu proprio la famiglia del comandante. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, il veicolo ha subito danni irreparabili. Le fiamme alte e il fumo nero hanno, poi, intaccato anche il muro di una vicina abitazione. Ed altri veicoli, che erano accanto all’auto presa di mira, sono stati lambiti dal fuoco, ma spostati prima che fosse troppo tardi.Anque in quell'occasione gli inquirenti non ebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio portando le indagini a non escludere alcuna pista a cominciare da quella dell'intimidazione.