Arnesano, due auto incendiate a un militare

Notte di fuoco ad Arnesano. Nel mirino due auto di proprietà di un militare della Marina. Un incendio di chiara natura dolosa ha completamente distrutto una Renault Clio e danneggiato nella parte anteriore una Citroen Xara Picasso. Le vetture erano parcheggiate in via Pascoli, nel Rione Riesci. E si trovavano ad una decina di metri di distanza. I mezzi sono entrambi di un sottufficiale della Marina Militare in servizio a Brindisi. Una delle due auto colpite, la Clio, era in uso alla moglie. L'incendio è stato appiccato intorno alle 3. E sull’origine intenzionale del gesto non ci sarebbero dubbi. Ancora invece tutto da chiarire il movente del raid. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Monteroni che hanno avviato le indagini. L'attenzione è puntata sulle registrazioni di alcune telecamere della zona: l'obiettivo è quello di scovare elementi utili per risalire agli autori dell'attentato incendiario. Ultimo aggiornamento: 09:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA