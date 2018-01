Non ce l'ha fatta l'anziana scivolata in terrazza: è morta in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta la signora di 92 anni, Rosina Murrone, che intorno alle 11 di sabato scorso è scivolata sulle terrazze della sua abitazione di Arnesano, in via Unità d’Italia, mentre stendeva il bucato. L’anziana è morta l’altro ieri mattina, a meno di ventiquattro ore dal ricovero. Il suo cuore ha smesso di battere nell’ospedale “Ferrari” di Casarano, dove era stata trasferita dopo i primi accertamenti e la valutazione del quadro clinico compiuta dai medici del pronto soccorso del nosocomio di Scorrano. Le sue condizioni sono precipitate nel corso delle ore.L’anziana e sfortunata signora, che lascia un fratello, una sorella e i nipoti, non ha superato la frattura del femore e i traumi subiti, che in un primo momento non avevano fatto pensare al peggio. Invece, le lesioni riportate nella rovinosa caduta si sono purtroppo rivelate fatali per una persona di quell'età. L’incidente domestico in cui è rimasta coinvolta lo scorso 30 dicembre non le ha lasciato scampo. E anche il tempestivo e riuscito intervento dei vigili del fuoco non è stato sufficiente per salvarle la vita. L’anziana si trovava sulle terrazze di casa per stendere alcuni panni. E per aiutarsi era probabilmente salita su un piccolo supporto. Ma all'improvviso è incespicata cadendo sulla pavimentazione, senza riuscire più ad alzarsi. Alcuni operai che erano al lavoro in una abitazione attigua hanno udito i suoi lamenti ed hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze. Ma il personale medico ha poi richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco: impossibile, infatti, riuscire a far scendere la lettiga dalle scale interne. E per questo si è reso necessario l’intervento dei mezzi speciali. I caschi rossi hanno raggiunto il tetto dell’abitazione tramite un’autoscala. Solo in questo modo hanno potuto riportare a terra la 92enne. Collocata sulla barella e imbracata, l’anziana è stata quindi trasbordata dalle terrazze all'ambulanza.Ma le delicate operazioni di soccorso e la corsa a sirene spiegate verso l’ospedale non sono bastati per evitare la tragedia. Il decesso è sopraggiunto nel nosocomio di Casarano. La salma dell’anziana è stata riconsegnata subito ai familiari. E i funerali di Rosina Murrone si sono svolti ieri pomeriggio, nel giorno di Capodanno, nella Chiesa Madre di Arnesano.