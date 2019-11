Armi nascoste in un borsone in un casolare abbandonato: il sequestro sulla Lecce-San Cataldo

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre pistole e un kalashnikov nascosti in un borsone in un casolare di campagna: la scoperta è stata fatta da un poliziotto fuori servizio che, mentre stava facendo footing, si è accorto di tre giovani che stavano scavalcando il muro di recinzione di un casolare diroccato sulla Lecce -San Cataldo.I tre reggevano un borsone di grosse dimensioni di colore nero. Visto l'atteggiamento sospetto dei tre, il poliziotto ha chiamato i colleghi. Gli agenti, dopo aver setacciato l’intero perimetro della proprietà hanno rinvenuto, all’interno del casolare, il borsone in questione occultato sotto un cumulo di detriti.Quando hanno aperto la borsa, si sono trovati davanti a tre pistole e un kalashnikov, perfettamente funzionanti, nonché le relative munizioni. Sono in corso indagini da parte degli investigatori, soprattutto per stabilire, attraverso esami balistici, se le armi hanno già sparato ovvero se sono state usate per commettere qualche omicidio.