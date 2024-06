«Il nostro Kalash carico, bombe nucleari, scoppiano i Kalashnikov». Nelle canzoni presunti riferimenti ad armi e sostanze stupefacenti che istigherebbero a delinquere chi le ascolta.

È l'accusa mossa nei confronti di un ventunenne residente nel campo sosta Panareo, sulla Lecce-Campi Salentina, e noto nell'ambiente trap con il nome “Slavo.47”. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre sei persone di età compresa tra i 44 e i 22 anni: tutti rispondono dell'accusa di istigazione a delinquere.

APPROFONDIMENTI LA GIUSTIZIA Gratteri contro i test ai magistrati. «Trap e Tik tok, la mafia si evolve»

Le indagini

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero della Procura di Lecce Patrizia Ciccarese. Al centro dell'inchiesta sono finiti diversi video pubblicati su TikTok e Youtube. Tra questi, su uno in particolare si sono concentrati gli approfondimenti degli investigatori: quello del brano trap “Popolari”. I protagonisti, è l'accusa mossa dalla Procura, a volte con il volto nascosto da passamontagna, apparirebbero mentre imbracciano armi da guerra e maneggiano grosse somme di denaro contante. O, ancora, a bordo di auto di lusso, sottolineando così circostanze riguardanti la criminalità organizzata e urbana e quindi istigando - stando alle contestazioni della Procura - a commettere reati enfatizzando, appunto, la disponibilità di armi e droga.

Dalle parole dei brani emergerebbe anche la capacità di ottenere facili guadagni dall'utilizzo e dalla compravendita di armi e stupefacenti. Tra le altre, sono contestate espressioni come «Due Ak» (presunto riferimento al fucile d'assalto Ak-47 Kalashikov), «Tre ragazzi ti bucano la casa, non sono un maranza, sono solo, per la strada per portare il pane a casa, fumo da Casablanca, pochette piena di bamba».

E poi i presunti riferimenti ai soldi facili: «Non avevo nada ora Gucci e Prada, sono così forte come la mia roba, coca colombiana, 10K (inteso come 10mila euro) in una serata, 2K se vuoi comprare l'arma, 30K nel letto della stanza, 100K non sono mai abbastanza. Ho imparato a fare il dineiro sulla strada mica con la scuola, il dineiro lo faccio con la bamba, mica col diploma».

Il testo

E, ancora: «Prima nulla nelle tasche, ora banconote verdi, stiam sfrecciando sopra un'Audi, al tuo primo passo falso ti daran dello scomparso».

E poi altri riferimenti alle armi: «Questa è la mia gente, tu non fare il delinquente perché gira con la sette (per l'accusa, inteso come pistola calibro 7,65) oppure con le mitragliette».

Gli approfondimenti sarebbero partiti in seguito a una denuncia e hanno portato alla firma di un avviso di conclusione delle indagini preliminari. I sette indagati sono difesi dagli avvocati Alberto, Alessandro e Marcello Ghezzi e ora hanno venti giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive o per chiedere di essere interrogati dal pubblico ministero titolare del fascicolo.

Non è la prima volta, in Italia, che autori o produttori di video trap finiscono sotto la lente della magistratura per contenuti ritenuti violenti o inneggianti a reati. All'attenzione della Procura di Torino finì, qualche mese fa, la band “P38-La Gang”, i cui testi avrebbero inneggiato alla Brigate rosse.