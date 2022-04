Armi, droga estorsioni: blitz all'alba a Nardò. Otto persone arrestate

Armi, droga, denaro, tanto denaro. Blitz antidroga della polizia all'alba di oggi. Gli agenti in queste ore stanno eseguendo una misura di custodia cautelare nei confronti di otto persone, tutte di Nardò e Comuni limitrofi, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, estorsione, usura e violazione della legge sulle armi. Otto le persone finite in carcere o agli arresti domiciliari.

L'ordinanza

L'osrdinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia. Tutti i dettagli dell'operazione saranno illustrati in mattinata nel corso di una conferenza stampa.