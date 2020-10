Armato di coltello da cucina rapina una dottoressa sulla porta dell'ambulatorio: arrestato

Armato di coltello da cucina si è presentato nei pressi di uno studio medico nella zona di piazza Partigiani a Lecce. E ha intimato alla dottoressa, medico di base, di consegnargli il portafoglio. Afferrato il bottino di 40 euro, poi, si è dato alla fuga a piedi. Ma dopo apena 15 minuti N.R.P 19enne di origine ucrania è stato rintracciato e arrestato, in flagranza di reato, per rapina aggravata dagli agenti delle volanti della Questura di Lecce.

L'episodio è accaduto questa mattina intorno alle ore 09:30. Il 19enne si è presentato presso uno studio medico nella zona di piazza Partigiani mentre la dottoressa stava per aprire l’ambulatorio. Esibendo un coltello da cucina appuntito, ha intimato alla malcapitata di dargli il portafogli che la vittima ha immediatamente prelevato dalla borsa. Il giovane si è, dunque, impossessato di 40 euro ed è fuggito a piedi.

Le ricerche immediate da parte degli agenti delle volanti hanno portato alla sua cattura, dopo solo 15 minuti, in Piazza Partigiani. Il ragazzo si era sfilato il giubbino e lo aveva annotato alla cintura dei pantaloni per non farsi riconoscere, poiché era di un vistoso colore giallo. Gli agenti lo hanno, comunque, fermato e perquisito. Nelle tasche aveva ancora il coltello ed i soldi rapinati al medico. Dopo gli atti di rito e l’acquisizione della denuncia, il ragazzo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

