Arco di Prato, da pietra in polvere: «Nessuno interviene, salviamolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Leonardo Prato vedesse com'è ridotto oggi il sontuoso portale del Cinquecento che accede alla corte interna del suo palazzo, starebbe su tutte le furie. Il capitano dell'Ordine dei Cavalieri Gerosolomitani non era un tipo che amava i compromessi. Oggi i licheni hanno fagocitato gli stemmi nobiliari della sua famiglia lasciando una patina nera sul color crema della pietra leccese. Le effigie degli angioletti e delle decorazioni barocche sono divorati dall'usura del tempo e degli agenti atmosferici. Le due imponenti colonne portanti sbriciolano polvere giallastra come fosse farina.Le condizioni in cui è ridotto l'Arco di Prato, uno dei monumenti storici simbolo di Lecce, non indigna solo la memoria di questa nobile famiglia. È un simbolo caro a tutti i leccesi. Quell'arco è un regalo alla città. La sua presenza testimonia il passaggio dei romani, dei normanni, degli aragonesi, la visita di Ferdinando di Borbone a Lecce. Fino alle note di Arcu te Pratu, l'inno popolare leccese cantato da Bruno Petrachi.Tutto questo si sta sbriciolando come polvere. E, purtroppo, senza che nessuno intervenga. Nella parte interna della corte il deterioramento dell'arco ha creato dei problemi di tenuta della struttura tanto che sono stati avviati dei lavori per la pubblica sicurezza. Il prospetto - quello visibile a turisti e passanti - appare come un volto pieno di crepe e cicatrici. Il bene è privato e la ristrutturazione spetterebbe ai condomini. E, infatti, la corte ospita più di una famiglia. Un ginepraio. Perché non è univoca, tra di loro, la volontà di ristrutturare. C'è chi avanza motivazioni economiche, chi dice che un proprietario dovrebbe pagare più di un altro. Tra i condomini c'è anche chi, contattato telefonicamente, definisce «minimale» lo stato di usura del monumento. La diversità di visioni ha creato una impasse.Il risultato è che il bene continua a marcire. Tra i vari proprietari non c'è molta voglia di parlare della questione.Interviene Massimiliano Rella, l'amministratore di condominio. «Il primo problema che ci siamo posti è stato quello di appurare chi fosse il proprietario della struttura monumentale afferma Rella ed è stato incaricato un ingegnere per relazionare in merito alla proprietà, che ha stabilito che tutte le famiglie residenti nella piazzetta sono proprietarie, in quota parte, dell'arco. Quindi ,la ripartizione di eventuali manutenzioni straordinarie è fra tutti i condomini. Convocherò un'assemblea condominiale, in cui informerò sulla relazione dell'ingegnere. Questa è la premessa. Perché poi, ammesso che i convocati si presentino e decidano di costituire un condominio ad hoc, bisogna provvedere alle tabelle minimali e altre procedure. La faccenda è lunga e complessa».E non finisce qui. Anzi. «In ogni caso prosegue l'amministratore - non si può mettere mano a quell'arco senza l'autorizzazione della Soprintendenza che ci ha messo sei mesi per autorizzare i lavori nella parte interna in cui c'erano problemi di sicurezza per la tenuta della struttura. Poi ci sono delle discordanze, tra gli stessi condomini, per motivi economici». Fisiologico che accada tra le legittime aspirazioni di ciascuno.Insomma, non si prevedono tempi brevi per la ristrutturazione dell'Arco di Prato. Nonostante il restauro sia urgente e nonostante il degrado abbia già abbia prodotto dei danni irreparabili. Le effigie degli angioletti, delle decorazioni e soprattutto degli stemmi della nobile famiglia Prato non saranno più recuperabili. È passato troppo tempo e l'usura è entrata irrimediabilmente nella pietra sfigurando le sculture in maniera definitiva.«Le effigie e le immagini non saranno più recuperabili e già la pulitura non sarà un'operazione banale. È un vero peccato. Su alcune raffigurazioni si potrebbe lavorare con lo scalpellino, ma i costi salirebbero. Altri disegni non sono più risanabili»: così afferma Alfredo Castellano, professore di Diagnostica dei Beni Culturali all'Università del Salento. «Quello che si può fare, ad esempio sulle colonne, è la cosiddetta tecnica del cuci e scuci, cioè togliere i blocchi di pietra leccese deteriorata e sostituirli con pezzi nuovi, aggiunge il professore.L'architetto Antonio Bramato, ex direttore della Soprintendenza, scuote la testa mentre osserva l'Arco di Prato. Bramato è uno dei massimi esperti di pietra leccese: ha diretto i lavori di restauro di 13 lotti interni del castello Carlo V, della chiesa di San Matteo e di altri monumenti. «L'intervento di ristrutturazione è urgente afferma Bramato - e la pietra viene attaccata dall'umidità di risalita e quindi c'è lo sfarinamento dei materiali. Da calcari i materiali si trasformano in solfati solubili, quindi in gesso, in definitiva: in polvere. Inoltre, anche i venti, soprattutto quelli di scirocco, contribuiscono alla degradazione della pietra leccese. Senza interventi la degradazione va avanti, fino alla perdita del coccio intero. Mentre, per quanto riguarda i disegni e le sculture, l'unico intervento che si può fare è quello di bloccare il degrado. I rilievi non si recupereranno più com'erano originariamente. I disegni andrebbero puliti e protetti con resine specifiche. I licheni, diffusi sulle sculture, si nutrono della stessa pietra. Poi si dovrebbe intervenire con il consolidamento e la tecnica del cuci e scuci. Paradossalmente, è un miracolo che il bene si sia mantenuto così, la pietra era buona e il monumento è esposto a tramontana. Perché la parte che vediamo logora non è mai stata toccata, probabilmente è stata lasciata così dal Cinquecento».Per salvare ciò che resta occorre fare in fretta. Per uscire dall'impasse potrebbero anche intervenire Comune e Soprintendenza su un bene che è patrimonio di tutti i leccesi. Ma questa è già un'altra storia.