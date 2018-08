Architetto di giorno e writer di notte: scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al posto di acquistare un souvenir della loro vacanza salentina, hanno preferito lasciarlo loro un bel ricordino al Salento: un bel graffito colorato, realizzato su due locomotori delle Ferrovie dello Stato che erano parcheggiati nella stazione ferroviaria di Gagliano del Capo.Nei guai sono finiti due ragazzi tedeschi che si trovavano nel Salento per le vacanze: si tratta di W.G.C.W., 27 anni, architetto, e dell'amico M.N., 25 anni, tecnico, entrambi di Monaco. I due sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento di vagoni ferroviari. Rintracciati dai carabinieri di Gagliano, i due sono stati trovati in possesso anche di tutto l'armamentario necessario per realizzare i graffiti e cioè 37 bombolette spray di vari colori, una maschera antigas e dieci guanti lattice.Le due denunce rientrano nell'ambito di una più ampia serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Tricase su tutto il territorio di competenza. I controlli hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza (con ritiro della patente). Un trentenne di Poggiardo è stato denunciato perché, dopo aver inizialmente eluso un posto di controllo a Castro, dopo un inseguimento è stato trovato alla guida dell'auto in stato di alterazione psicofisica con un tasso alcolemico pari a 2,4 e aveva assunto anche cocaina. A Spongano, invece, un uomo di 52 anni, in stato di ebbrezza, avrebbe minacciato con un coltello il titolare di un bar del posto. L'uomo è stato denunciato per minacce e porto abusivo di arma bianca. Infine a Tricase tre persone sono state denunciate per rissa in quanto, per futili motivi, hanno avuto una colluttazione assieme altro soggetto non ancora identificato. Gli stessi fermati sono stati sottoposti a cure presso l'ospedale Panico di Tricase, venendo refertati con diversi giorni di prognosi.Durante il servizio che ha visto impiegati numerosi militari nella zona del Capo di Leuca, sono state inoltre effettuate: dieci perquisizioni personali e veicolari; due controlli persone sottoposte a misure sicurezza e prevenzione; otto controlli a persone sottoposte arresti domiciliari. E ancora: 75 persone sono state identificate, 61 veicoli controllati; un'auto sequestrata ai fini della confisca; tre patenti di guida ritirate.La serrata campagna di controlli stradali e di contrasto ai sinistri stradali a tutela dei cittadini responsabili del Capo di Leuca continuerà, con pari intensità, anche nei prossimi giorni caratterizzati dal controesodo estivo.