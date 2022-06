«Non eri randagio, eri libero»: Aradeo saluta Valentino, il cane di quartiere volato sul ponte

«Non eri randagio, eri libero». Tutta la comunità di Aradeo piange per la scomparsa di Valentino, il cane di quartiere, pelo bianco e occhi buoni, che non era di nessuno ma era un po' di tutti.

Valentino è morto per strada, dove ha sempre vissuto pur potendo contare sull'affetto (e sui croccantini) di centinaia di amici. Una carezza non gli è mai mancata, né un amico umano con cui giocare. Valentino è salito sul ponte, come si dice nel caso degli animali e, pur essendo un "senza fissa dimora", ha avuto una vita piena e ricca di amore.

I messaggi sui social

Lo dimostrano i messaggi e le foto che popolano le bachehe di Facebook dei cittadini di Aradeo. Tra tutti, quello della sindaca pro tempore Georgia Tramacere, che scrive: «Ti incontravo ogni mattina. Quasi a darmi il buongiorno. Cercavi riparo sotto al mio portico e quando arrivavo con la macchina, ti alzavi, quasi in segno di rispetto. Eri simbolo e mascotte per il paese e riuscivi sempre a strappare un sorriso. Eri della comunità e rimarrai sempre nei cuori di chiunque sia passato dal Teatro o dal Caffè del Teatro. Buon ponte Valentino».



Decine i cuori e i messaggi di addio per il cane di tutti. Sulla pagina "Notizie di Aradeo" è Claudia a dare l'annuncio: «Valentino - scrive - non era un cane randagio, senza padrone, Valentino era un cane libero con tutti che lo amavano e lo rispettavano. Come lo fu per Zara, salutata con tutti onori dal sindaco Luigi, con lui se ne va un altro piccolo pezzettino di cuore di Aradeo. Fai buon viaggio e anche da lassù tieni d'occhio i nostri ragazzi».