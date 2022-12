Mercedes distrutta dalle fiamme nella notte. Danni a un'abitazione

Alle ore 5:40 una squadra dei vigili fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Aradeo, in via Bosco, per un incendio di autovettura marca Mercedes modello classe A. L’incendio ha interessato totalmente l’autovettura e l’irraggiamento termico ha interessato il prospetto di un’abitazione prospiciente.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono in corso le cause di accertamento al fine di meglio verificare la natura dell’incendio.