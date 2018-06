«Aprite i porti», a Lecce la manifestazione di Arci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apriamo i nostri porti. Subito. Anche a Lecce Arci ha organizzato un sit-in davanti alla sede della Prefettura per ribadire il proprio sostegno alle Ong che salvano vite umane.«Chiediamo l'apertura dei nostri porti, l'accoglienza delle donne, degli uomini, delle bambine e dei bambini che scappano dalle barbarie dalla morte nei loro paesi di origine», spiegano gli organizzatori.«Diciamo "no" alla svolta antidemocratica e antiumanitaria delle ultime ore, segnata dal rifiuto del ministro dell'Interno Matteo Salvini di far attraccare in un porto della Sicilia la nave Aquarius con a bordo 629 migranti, tra cui 123 minori non accompagnati e 7 donne incinte. La disumanità va respinta, non le vite umane».