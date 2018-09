Appello a Fedez e Ferragni: con la lista nozze aiutate la piccola Giorgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il web si è mobilitato per chiedere a Fedez e Chiara Ferragni, sposatisi a Noto il primo settembre scorso, di destinare alla piccola Giorgia Pagano i fondi, o parte di essi, raccolti su GoFundMe.com in occasione del matrimonio. La coppia, infatti, ha deciso di chiedere ad invitati e fans di contribuire con una donazione da destinare a una causa da segnalare via mail all’indirizzo charity@theferragnez.com”. Beneficienza, insomma. Anche se la somma raccolta fino a pochi giorni prima delle nozze, 11mila euro appena, ha deluso non poco le migliaia di fans che seguono sui social Fedez e la Ferragni.Tra le cause segnalate, quindi, c’è quella che riguarda la piccola Giorgia Pagano, la bimba leccese affetta dalla rarissima sindrome di Berdon, da alcuni anni negli Stati Uniti dove è in attesa di essere sottoposta a un trapianto multiorgano. La storia di Giorgia, che combatte contro la rarissima malattia da quando era ancora una bimba di due anni, ha commosso l’intero Salento e l’Italia. Giorgia e la sua mamma, Elisa, possono essere seguite su Facebook (pagina “Aiutiamo Giorgia”).