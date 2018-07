Dramma della solitudine, anziano trovato in casa: era morto da 12 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dramma della solitudine, scoperto solo perché un vicino di casa ha notato che la macchina di un'anziano da più di dieci giorni era parcheggiata sempre nello stesso posto. Ha così pensato bene di allertare i carabinieri.Così su via Mazzini sono arrivati i militari della stazione locale. E' stato proprio il comandante, il maresciallo maggiore Paolo Novello, dopo aver provato a suonare, a decidere di buttare giù la porta per vederci chiaro. Quando i carabinieri sono entrati in casa, però, per Alfredo Re, 80 anni, non c'era già più nulla da fare. L'anziano era morto da diversi giorni e, dal momento che aveva perso la moglie e pare non avesse parenti stretti, nessuno se n'era accorto.Sul posto, su disposizione del pm di turno Maria Consolata Moschettini, è arrivato il medico legale Roberto Vaglio che, attraverso un esame esterno del cadavere ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali. Non ci sarà quindi bisogno di autopsia e si potranno svolgere già domani i funerali.