Anziano scomparso nel Salento, è allarme. Scattano le ricerche a tappetto

Si è allontanato da casa questa mattina dalla sua abitazione di San Cassiano, in provincia di Lecce, a bordo dell'auto - una Fiat Punto di colore bianco targata DE 919 DS - senza più fare ritorno È allarme nel Salento per la scomparsa di Cesario Lazzari, 86enne residente nel Comune del Sud Salento. Al momento della scomparsa l'uomo indossava una maglia a righe blu e grigia, pantaloncini bermuda celesti ma non ha portato con sé il telefono cellulare.

L'allarme dei familiari e la denucia ai carabinieri

A dare l'allrme i familiari dell'anziano i quali hanno presentato denuncia ai carabinieri di Nociglia. Immediata l'attivazione del Piano provinciale e del Tavolo di coordinamento delle ricerche delle persone scomparse da parte della Prefettura di Lecce.

Task force per le ricerche a tappetto in tutto il Salento

Le ricerche già avviate dalle forze dell’ordine sono state rafforzate il coinvolgimento della Pofer, dei Vigili del Fuoco, del 118, della Croce Rossa, dei Vigili Urbani di San Cassiano, del Volontariato di Protezione civile - il cui impiego è stato prontamente autorizzato dalla Regione Puglia - oltre a tutti gli organi che secondo la citata pianificazione hanno competenza nelle ricerche. Sono state informate, inoltre, tutte le Prefetture e Questure d’Italia, i Compartimenti della Polizia di Frontiera, Ferroviaria e Stradale, le Società di trasporti pubblici, su strada e ferroviari, della provincia. Si cerca ovunque anche se al momento non sono stati segnalati avvistamenti.

L'appello: chiunque abbia notizie contatti i numeri 112, 113 o 115

Prefettura e forze dell'ordine chiedono la collaborazione dei cittadini. Nel caso di avvistamento, si prega di contattare le sale operative del 112, 113 o del 115.