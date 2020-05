Negativa ai tamponi, muore in reparto. I familiari bussano in Procura

Muore in ospedale a quattro giorni dal secondo tampone che aveva certificato la guarigione dal coronavirus. Vittima una donna di 82 anni, di Spongano, trasferita l'8 aprile nel San Giuseppe da Copertino dalla residenza sanitaria assistenziale La Fontanella di Soleto ed in attesa di trovare ospitalità in una struttura attrezzata per assisterla in tutto e per tutto alla luce di una patologia che le impediva di percepire concretamente la realtà. Le cause del decesso: coranavirus? La 21esima vittima della rsa di Soleto? O un'altra patologia? I familiari si affidano all'inchiesta in corso in Procura per conoscere le cause della morte .



Se ne sta occupando l'avvocato Giuliano Fina. Il legale che si era già rivolto all'autorità giudiziaria per chiedere di indagare sul perché questa anziana avesse contratto il contagio ne La Fontanella. Il suo esposto ed altri ancora sono quelli che hanno dato il via all'inchiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce, Alberto Santacatterina, e dei carabinieri del Nas che ipotizza la diffusione colposo di una epidemia e l'abbandono di persone incapaci a carico della responsabile Federica Cantore, del legale rappresentante don Vittorio Matteo e del medico coordinatore sanitario Catello Mangione.

Ora si prospettano ulteriori approfondimenti investigativi. Innanzitutto per chiarire le cause del decesso di questa donna. E se sia stato determinato dalla permanenza in ospedale o dall'incidenza del contagio sullo stato generale delle condizioni di salute. Un caso, ad ogni modo, che dimostra quanto sia difficile, ed in questo caso anche doloroso, gestire questa fase per i familiari ospiti delle rsa.



«Ho chiamato tutte le residenze della nostra zona, ma ho ricevuto solo risposte negative o tutt'al più indicazioni generiche e improntate più sulla cortesia come la mettiamo in lista», racconta la nipote dell'ultima vittima fra gli ospiti de La Fontanella. Con il nostro avvocato abbiamo anche contattato le istituzioni per fare presente il nostro problema che è anche il problema di decine di altre famiglie. Anche in questa circostanza, tuttavia, abbiamo ricevuto solo rinvii. Solo nella giornata di giovedì sono stata contatta dai Servizi sociali: sarei dovuta andare ieri pomeriggio per firmare le dimissioni di mia zia, purtroppo è deceduta alla quattro del mattino.



E' una delle microstorie delle morti causate dalla pandemia la storia di questa anziana. Era anche lei fra i 93 ospiti del La Fontanella quando il 20 marzo scoppiò l'allarme contagio per sintomi evidenti del contagio mostrati da una donna di 95 anni deceduta due giorni dopo in ospedale. Il 21 marzo questa donna fu sottoposta al tampone e l'esito arrivò il 27 marzo quando la gestione fu presa dalla Asl grazie al commissariamento disposto dal sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato: positiva, il risultato. «Non mostrava sintomi», racconta la nipote. «L'8 aprile fu comunque ricoverata a Copertino. Per un mese è rimasta positiva, poi la guarigione è stata attestata dall'esito dei tamponi del 7 e dell'11 maggio. Da tre giorni non mi è stato consentito di vederla con le videotelefonate, dai medici ho ricevuto notizie contrastanti. Non vogliamo lanciare accuse gratuite e tantomeno fare processi sommari. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso». © RIPRODUZIONE RISERVATA