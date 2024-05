Soccorsa dai poliziotti della questura di Lecce un'anziana donna in difficoltà. La pensionata, mercoledì scorso aveva raggiiunto la sede di polizia nel capoluogo, in lacrime, chiedendo aiuto al personale dell'ufficio denunce perchè non ricordava più se avesse ancora i suoi soldi, (i risparmi della pensione), in banca o le fossero stati rubati. L'episodio, a lieto fine, è stato raccontato sulla pagina social della Questura di Lecce.

Gli agenti della sezione volanti si sono subito attivati per aiutare la nonnina di 86 anni, e tramite alcuni accertamenti, sono riusciti a verificare l’esistenza del conto e la relativa filiale. Hanno quindi accompagnato in volante la signora presso la banca, facendola accomodare al posto del capo pattuglia. Durante il tragitto, la signora ha raccontato ai poliziotti la storia della sua vita, dando loro alcuni dettagli che permettevano di capire che ciò che aveva smarrito non era altro che il resoconto annuale che le invia la banca.

Una volta aiutata a "sistemare la faccenda" con la banca, la dolce nonnina veniva riaccompagnata in Questura dove è stata raggiunta una sua amica fidata che si è offerta di accompagnarla a casa, non prima di un caloroso e commovente abbraccio di gratitudine tra la signora 86enne e i poliziotti.