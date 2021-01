Anziana investita mentre attraversava sulle strisce pedonali: il secondo caso in pochi giorni

Una donna è stata investita questa mattina in via Leuca, a Lecce, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si tratta del secondo investimento di questo tipo in pochi giorni, in una città che si conferma poco a misura di pedoni e ciclisti. La donna, anziana, è stata soccorsa dai sanitari del 118 chiamati a intervenire sul posto dai passanti che hanno assistito all'incidente.

Maggiori notizie sulle sue condizioni e sulla dinamica del sinistro nelle prossime ore.

