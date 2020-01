Anziana in ospedale in stato confusionale: il medico la "cura" cantandole i New Trolls

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi medici non siamo solo diagnosi». Spiega così il suo insolito intervento il medico salentino Antonio Marzo, che l'altra notte al Pronto Soccorso di Copertino ha accolto e e rianimato un'anziana facendole tornare la memoria grazie a una canzon dei New Trolls. La donna, cola febbre e disidrata, ma soprattutto in preda a una preoccupante amnesia era stata trasportata in ospedale. "Non ricorda neppure come mi chiamo", aveva detto la figlia preoccupata. Mentre valuta il da farsi, il dottore comincia a intonare a voce alta il ritornello di una canzone dei New Trolls. La signora intona lo stesso pezzo, tra l'incredulità dei presenti, e Marzo la raggiunge per un "duetto"."L’incredulità si trasforma in realtà, gioia, speranza, passione, convinzione che la medicina non è solamente diagnosi e terapia, ma è tanto altro", ha scritto il medico su Facebook. Quanto accaduto ha permesso alla paziente "magari di ringiovanire per un istante la sua memoria e riportarla a quei tempi che forse hanno segnato un bel ricordo nella sua vita".