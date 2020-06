Anziana di nuovo malata dopo 4 tamponi negativi: si era infettata nella Rsa di Soleto

Ultimo aggiornamento: 19:03

Un'anziana che sembrava guarita dal Covid è risultata nuovamente positiva dopo quattro tamponi che attestavano la sua negatività al virus e un quinto che ha certificato di nuovo la presenza dell'infezione. L'anziana si trova attualmente in isolamento nella struttura assistenziale Giovanni Paolo II a Soleto , dove sono risultati positivi anche un operatore socio sanitario e un infermiere. L'anziana era risultata positiva al Covid quando si trovava nella Rsa La Fontanella, sempre a Soleto, dove durante l'emergenza sanitaria, dal 21 marzo al 26 maggio, sono morti 23 anziani contagiati. La donna, risultata positiva, era stata trasferita nel reparto Infettivi dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, per poi essere trasportata nella struttura Giovanni Paolo II. Prima di essere accolta qui, era stata sottoposta ad un tampone (il quarto) risultando negativa. In mattinata, a tutti i 54 ospiti della struttura Giovanni Paolo II sono stati effettuati i tamponi. Al momento non si registrano casi di positività tra gli altri 26 operatori della struttura.