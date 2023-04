Cade lungo viale Rossini, a Lecce, ma non ricorda come né perché: una donna di 77 anni è finita in codice rosso in ospedale questa sera, dopo che alcuni passanti, vedendola a terra, hanno chiamato il 118.

La donna non ricordava di essere caduta, ma le sue condizioni sono risultate serie: in ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico commotivo.