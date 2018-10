Antiracket, assolto il dirigente comunale Laudisa: «Non ci fu peculato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato assolto dall'accusa di peculato il dirigente del settore Economico finanziario del Comune di Lecce, Salvatore Laudisa, 53enne leccese. La sentenza è giunta al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al giudice per l'udienza preliminare Alcide Maritati, avviato nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta truffa dell'associazione Antiracket Salento. Tre erano gli imputati: oltre a Laudisa, è stato assolto il brindisino Cristian Colella, 42 anni, che era accusato di falso in atto pubblico. Due anni (e non tre, come invocato dall'accusa) sono stati invece inflitti all'avvocato Fabio Varallo, 40enne di Lecce.Laudisa era finito nell'inchiesta per quel filone riguardante i lavori pagati due volte alla Saracino Costruzioni. Secondo la Procura, anche lui era a conoscenza del doppio pagamento; la difesa, invece, ha cercato di dimostrare (riuscendovi, evidentemente), che il dirigente fosse all'oscuro del fatto che i 130mila euro spettanti alla ditta erano stati già liquidati dal ministero dell'Economia quando anche il Comune procedette al pagamento. Per lui, secondo il giudice Maritati, "il fatto non costituisce reato".