Malore nelle acque di Torre San Giovanni: muore pensionato. E' il secondo caso in pochi giorni

Un malore mentre si trovava in acqua gli è stato fatale. Per Mauro Bernardi, 74enne di Ugento, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il dramma si è consumato stamane verso le 9 a Torre San Giovanni, marina di Ugento. A notare l'uomo galleggiare con il viso in acqua sarebbe stato un bagnino del Lido Onda Marina a più di cinquanta metri dalla riva.

Tragedia Porto Cesareo, annega turista in vacanza con la famiglia

Il corpo probabilmente ormai senza vita è stato recuperato e portato in spiaggia dove sono stati inutili sia le operazioni di rianimazione praticate dal personale del lido, sia quelle successive del personale sanitario del 118. Il decesso del pensionato, recatosi di prima mattina in un tratto di spiaggia libera poco distante dal lido attrezzato, è avvenuto per arresto cardio-circolatorio, forse un infarto. Sul posto sono giunti i militari della Guardia Costiera dell'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni che hanno poi allertato i carabinieri di Ugento.

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA