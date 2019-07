Anna Cinzia e Antonella, morte folgorate: il sindaco proclama il lutto cittadino. Funerali oggi e domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno oggi alle 17 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli i funerali di Anna Cinzia Cataldi, morta folgorata nella sua casa mentre stendeva i panni. Domani, invece, si celebrerà alle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore la cerimonia funebre per Antonella Antonaci, la vicina accorsa ad aiutare Anna Cinzia e rimasta, anche lei, folgorata.L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per oggi e per domani, disponendo l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli uffici pubblici e l'annullamento di tutte le manifestazioni di intrattenimento organizzate nei due giorni con il patrocinio del Comune. Invita i titolari delle attività lavorative e commerciali a sospendere il proprio lavoro per dieci minuti in coincidenza con l'inizio delle cerimonie funebri e, infine, invita a sospendere tutte le attività ludiche sportive e ricreative per due ore dall'orario di inizio delle cerimonie.Una delegazione dell'ente parteciperà alle due cerimonie.