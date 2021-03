Didacta2021, conoscere il patrimonio culturale con metodi nuovi: il focus da Lecce e Brindisi con Anisa

Nell’ambito dello Storytelling digitale dell’arte alla Fiera Didacta 2021, fruibile in streaming da Firenze fino a dopodomani, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte sezione di Brindisi e Lecce ha organizzato il Seminario di formazione per docenti “Educazione al Patrimonio culturale con pratiche innovative e metodologie collaborative”, in calendario oggi dalle 13.30 alle 15.

Diversi gli interventi, ad iniziare da quello di Maria Agostinacchio, membro del Direttivo Nazionale ANISA, bitontina di nascita e leccese di adozione, insegnante di storia dell’arte presso il liceo artistico e coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce, giornalista e vicepresidente dell’associazione culturale “Festinamente”. Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Giovanna Bozzi, segretario della sez. ANISA Brindisi Lecce e docente del Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi, ed interverrà anche Chiarastella Grande, docente dello stesso Liceo “E. Simone”. Modera l’incontro Carmen Taurino, Dirigente scolastico del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi.

Il Seminario Didacta prenderà le mosse dalla mostra di arte contemporanea “Arte liberata. Dal Sequestro al Museo”, organizzata a Brindisi in Palazzo Nervegna da dicembre 2018 ad aprile 2019.