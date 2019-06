Angurie, ortaggi e frutta estiva: produzioni a rischio dopo i nubifragi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo che ha segnato questa primavera ha creato numerosi danni al comparto agricolo del Brindisino dove diverse colture sono state distrutte invalidando i ricavi di molte aziende. Purtroppo non è finita poiché le condizioni meteorologiche avverse continuano a mettere alla prova i nostri agricoltori «la cui forza di volontà e passione per il proprio lavoro è spesso l'unica arma contro le avversità atmosferiche e l'indifferenza delle istituzioni», ha esordito Filippo De Miccolis Angelini, presidente provinciale della Coldiretti.Le filiere colpite dal maltempo sono le più varie, ad esempio: a causa delle continue piogge le api sono andate in sofferenza con la produzione di miele praticamente azzerata che ha compromesso molte fioriture e impedito la raccolta del nettare. Colpiti anche i seminativi in particolare la produzione di fieno fondamentale per l'approvvigionamento degli allevamenti.Infatti, in molte zone le continue piogge hanno rovinato le produzioni foraggiere o hanno compromesso la loro essiccazione in modo adeguato al fine di rappresentare un buon alimento per gli allevamenti. «Ciò comporterà un inevitabile aumento dei costi a carico delle aziende zootecniche per l'acquisto di mangimi, perché il foraggio di scadente qualità nuoce alla salute e al benessere di vacche e pecore», ha fatto notare il presidente. Si rischia, quindi, che molto foraggio sia destinato a marcire ed essere inutilizzabile.La quantità inusuale di acqua che ha portato danni anche agli alberi da frutto è stata accompagnata spesso da improvvisi fenomeni di grandine che hanno colpito a macchia di leopardo alcuni vigneti del sud brindisino. «Oltre che per quei terreni colpiti da grandine anche i vigneti risultano investiti da quest'ondata di maltempo, che ha reso spesso difficile, se non impossibile, eseguire i trattamenti necessari in vigna e più sensibile le piante ad attacchi di funghi e batteri», ha aggiunte De Miccolis Angelini.La grandine nel Nord Salento, insieme alla pioggia, hanno danneggiato i vigneti di Negroamaro, coltura prioritaria della zona e fiore all'occhiello dell'intero comparto, già fortemente compromessi in numerose zone in seguito alla grandinata del 6 maggio scorso, e destinati anche stavolta a pagare a caro prezzo le conseguenze del clima impazzito.Particolarmente coinvolti i vigneti di Salice Salentino e Guagnano, collocati nelle zone in cui la grandine ha lasciato il suo segno indelebile colpendo, come al solito, a macchia di leopardo: in alcuni punti con ferocia e poco più in là molto meno o addirittura per niente. Le campagne coinvolte, ironia della sorte, sono pressoché le stesse colpite dalla grave grandinata del 6 maggio: prossime al centro abitato in entrambi i paesi, alle spalle della zona industriale a Salice, nella zona del cimitero e lungo via Vecchia Lecce a Guagnano. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo, per uno strano gioco del destino e di un clima che, quanto a ferocia, è ormai sempre meno prevedibile.Ai danni provocati dal ghiaccio sulle piante in un periodo particolarmente delicato della crescita, si sommano quelli legati alla pioggia, caduta anche ieri e diventata ormai eccessiva, troppa, destinata a compromettere ancora di più un quadro già complesso e preoccupante. «La grandine ha colpito proprio laddove c'erano i danni della precedente grandinata - fa sapere Tonino Corigliano, perito agrario presso il Comune di Salice - e questo, inevitabilmente, rende ancora più difficile la ripresa. A ciò si aggiunge il fatto che i campi sono pieni d'acqua, in alcuni punti letteralmente allagati, in cui non si può accedere e non si possono eseguire i trattamenti fitosanitari necessari e urgenti: è altissimo il rischio delle malattie legate all'umidità. Proprio adesso che si stava cercando di correre ai ripari dopo il grave maltempo delle scorse settimane, ci ritroviamo un'altra volta al punto di partenza».«Non hanno più tregua le produzioni agricole - dice Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce - le campagne sono state travolte dalla pazza primavera in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura con le semine, le verdure in campo e le piante colpite mentre iniziavano a fare i primi frutti. L'auspicio è che gli agricoltori ricorrano per tempo all'attivazione delle polizze assicurative, vere e proprie misure di autodifesa, strumento prezioso mediante cui fronteggiare la situazione attuale, in un settore, quale quello agricolo, in cui, dato il clima feroce e impazzito, è un po' come giocare alla roulette russa. Continuiamo ad affrontare questa campagna strana, sapendo di previsioni, anche a lungo termine, che ci dicono di un'estate che non lascia presagire nulla di buono. Noi faremo tutto il possibile per cercare di salvaguardare il prodotto e fare qualità nonostante le avversità del clima».I danni dovuti al maltempo non riguardano soltanto i vigneti, ma anche le colture ortive attualmente in campo, come pomodori, patate, melanzane, angurie e mini angurie.