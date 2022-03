Torre Chianca, Angelina Jolie arriva nel Salento: una notte in masseria di lusso

Un jet privato sarebbe atterrato a Brindisi sabato scorso. A bordo la "divina" Angelina Jolie e con lei Shiloh Nouvel, la figlia della star e del divo di Hollywood Brad Pitt. Secondo quanto si apprende, l'attrice 46enne di Los Angeles sarebbe stata prelevata da un taxi che l'ha condotta nel Salento, nella marina leccese di Torre Chianca. Ad attenderla lo staff della Masseria Francescani, una struttura extralusso immersa nel verde e a prova di "occhi indiscreti".

L'ipotesi dell'investimento in Puglia

Restano avvolte nel mistero le ragioni della "toccata e fuga" della diva nel Salento. Non è escluso, tuttavia, che alla base della visita possa esserci l'interesse per un investimento immobiliare. L'acquisto di una struttura o di una masseria nella zona, per esempio. Del resto la Jolie è già proprietaria di un castello nel sud della Francia, un'intera isola e case e appartamenti in tutto il mondo. Durante il breve soggiorno, in ogni caso, la star avrebbe trovato il tempo per godersi una passeggiata - in abiti bianchi e occhiali scuri - tra il verde di Masseria Francescani insieme alla figlia. Ma anche una cena a base di verdure raccolte direttamente nell'orto.