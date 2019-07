Ancora una vittima dell'asfalto, fuori strada con l'auto: muore una 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hyundai fuori strada lungo la statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie: muore la conducente dell'auto, una 32enne di Gallipoli.Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i medici del centro 118 e i vigili del fuoco.Aggiornamenti nelle prossime ore.