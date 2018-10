Ancora un Suv “impazzito”: l'auto finisce sul marciapiede e abbatte un palo

TROPPA FRETTA NEL VICOLO, L'AUTO RIMANE IN BILICO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri il Suv rimasto in bilico con le ruote di destra quasi sul tetto di un'utilitaria, oggi un altro Suv finito sul marciapiede contro un palo. Ancora un singolare incidente a Matino, nel Leccese. La persona che era alla guida ha perso il controllo dell'auto che è finita sul marciapiede abbattendo parzialmente un palo. Nessun ferito, per fortuna, ma un po' di paura tra i pedoni.Ieri l'incidente col Suv che in una stradina del centro si è "impennando" salendo su una Cinquecento.