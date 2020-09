Le campagne del Salento bruciano ancora: altri 100 ulivi in fumo

Prosegue la strage senza fine degli uliveti. Altri due ettari e cento ulivi sono andati in fumo nella mattanza che dura senza sosta ormai da alcune settimane. Il nuovo episodio è avvenuto in Contrada Masseria Grande, non molto distante dalla provinciale che da Ugento conduce a Salve.



L'incendio ha richiesto alcune ore di intervento da parte dei volontari della Protezione Civile di Ugento e dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Intervento ancora in corso. Cresce dunque l'allarme per un fenomeno che ha fatto registrare, al momento, più casi rispetto al totale dello scorso anno e sul quale sono diverse le chiavi di lettura.

