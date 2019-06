Pioggia e ghiaccio sul Salento, danni a colture e vigneti. Violenta grandinata sulla superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica di dicembre, con violente grandinate sul Nord Salento e ghiaccio lungo la Maglie-Leuca, colpita da un'acquazzone così violento da bloccare il traffico e provocare fortissimi disagi agli automobilisti in transito.Nel nord Salento, in particolare, l’agricoltura è un’altra volta in ginocchio. Chicchi di ghiaccio sono piovuti dal cielo per oltre venti minuti su Salice e Guagnano, con la furia imponente del cielo che in brevissimo tempo ha reso strade e paesaggi del tutto insoliti per il periodo, lasciando presagire nuovi e gravi danni per le coltivazioni. Innanzitutto per i vigneti di Negroamaro, già compromessi in più zone in seguito alla grandinata del 6 maggio scorso e che anche stavolta, con molta probabilità, pagheranno a caro prezzo le conseguenze devastanti del clima impazzito. La pioggia, intensa, ha continuato a cadere per circa un’ora, allagando strade e campagne. E c’è già chi, tra non molto, comincerà la triste conta dei danni.Le immagini del cielo plumbeo, i video della grandine e della pioggia tengono banco sui social, per una domenica 2 giugno del tutto inedita.