Anche a Tuglie una Tavola di San Giuseppe: una tradizione ritrovata

"Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni" festeggia San Giuseppe, compatrono di Tuglie, con una grande tavola in suo onore. A presenziare al tradizionale banchetto, oltre al santo festeggiato in questa giornata, anche cinque santi: la Madonna, Gesù Bambino, Sant'Anna e San Gioacchino.

Una tradizione ritrovata

A Tuglie non c'era la tradizione delle tavole, diffusa maggiormente nella zona di Otranto, finché nel piccolo paesino non giunse una donna siciliana che, trasferendosi da Agrigento, portà con sé questa antica tradizione che poi si è persa con il passare del tempo. Da qualche anno a questa parte, Gianpiero Pisanello e Salvatore Petruzzi, realizzano questo grande banchetto nell'antica cantina di via don Nicola Tramacere 85. Sul banchetto troneggia la statua di San Giuseppe tra zeppole, grandi pani con i simboli iconografici dei santi, "tria cu li ciciari", pesce fritto, "pampasciuni", rape lesse, e tanto altro ancora preparato dalle mani di Nonna Annina.

Il programma

La tavola è visitabile domenica 19 marzo, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21. Alle ore 20, sempre domenica 19 dicembre, ci sarà la benedizione della tavola a cura del parroco con la partecipazione di alcune personalità salentine che idealmente "vestono" i panni dei santi. Subito dopo ha inizio una piccola festa rionale con pittule, vino, fuochi pirotecnici e l'immancabile concerto bandistico. A tutti i presenti sarà consegnato il pane benedetto.