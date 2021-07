Lecce, analisi ed esami al Vecchio Fazzi, code e caos: arriva la Polizia

Alle 9.30 del mattino l'attesa prevista è già di 70 minuti. Impossibile dunque che il laboratorio analisi del vecchio Vito Fazzi a Lecce possa rispettare gli orari previsti. E fuori, tra caldo afoso e uso delle mascherine, l'attesa genera nervosismo e spesso liti e aggressioni tra utenti e nei confronti del personale. L'altro ieri è stata chiamata di nuovo la polizia. Ma le tensioni e le proteste sono all'ordine del giorno.



Il problema è solo uno: il centro analisi del Vecchio Fazzi in piazzetta Bottazzi è l'unico laboratorio Asl che anche durante la pandemia non richiede prenotazione. Un'anomalia che ancora non ha avuto una spiegazione ufficiale da parte dell'azienda, ma che costituisce una comodità per chi ha urgenza di una prestazione. Chiunque abbia una ricetta infatti si mette in coda anche per ore ad aspettare il proprio turno, anche sapendo che l'orario per i prelievi sforerà di parecchio il limite delle 10. All'interno lo stesso personale si divide tra lo smaltimento dell'utenza in entrata e quella che a partire dalle 11 dovrà ritirare i referti. Analisi e risultati vengono consegnati e si ricomincia. Sempre nel caos.