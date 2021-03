La classicità come crocevia culturale tra antico e presente, come luogo di incontro tra identità e vissuti; a partire da questa consapevolezza, con entusiasmo e grande cura, gli studenti dell'indirizzo classico hanno progettato e prodotto il video in concorso per la Giornata mondiale della lingua e della cultura cultura ellenica.

"Anabasi" è l'originale tema scelto per questo lavoro che ha ottenuto la menzione speciale nell'edizione nazionale del concorso e Primo posto per l'edizione organizzata da UniSalento con la seguente motivazione: «Originale il tentativo di mettere in rilevo aspetti meno eroici del testo senofonteo, interessante l'attenzione rivolta alle difficoltà della marcia di ritorno in Grecia con l'attraversamento di zone innevate e interessante il confronto con altri episodi simili descritti da di Primo Levi e Mario Rigoni Stern. Il video è un giovanile grido di denuncia dell'assurdità delle guerre, specie di quelle che gli eserciti talora sono costretti a condurre ma che sono guerre estranee all'uomo.

L'accompagnamento musicale con il suo ritmo incalzante appare particolarmente adatto alle immagini. Pregevole anche l'interazione con le voci narranti».