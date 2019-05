Amministrative, il voto comune per comune

A Copertino, unico comune del Salento con più di 15mila abitanti che torna alle urne, il sindaco uscente Sandrina Schito andrà quasi certamente al ballottaggio con il 34,2% dei voti su De Giorgi al 27% e Sangiorgi al 24%. Seguono Valentino al 9% e Trinchera (M5S) al 5,6%. (schede scrutinate 80%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, vince Salvatore Musarò con il 52,52% dei voti., il sindaco eletto è Irene Chilla con il 75,02%.ha vinto Silvano Macculi con il 56,21% dei voti.- comune commissariato dopo le dimissioni del sindaco Egidio Zacheo - è stato eletto primo cittadino Alfredo Fina (che di Zacheo era il vice). Con il 54,21% dei voti, Fina ha battuto al termine di un lungo testa a testa lo sfidante Giuseppe Renis che si è fermato al 45,79%.vince Mario Bruno Caputo di Libertà e democrazia con il 50,50%.Andrea De Pascali, unico candidato, è il nuovo sindaco. Per lui, com'è ovvio, il 100 per cento delle preferenze.eletto Biagio Raona con il 49,87% dei voti.eletto Antonio Melcore, con il 57,41%.Anche aun unico candidato in corsa: Luca Benegiamo, cui è andato il 100% dei voti.è stato eletto Vincenzo Carlà con il 57,56% delle preferenze.vince Luciano Aprile con il 51,81%il sindaco eletto è Michele Pompeo Sperti con il 50,18%è sindaco Ettore Salvatore Caroppo con il 37,90%.Plebiscito aper Lorenzo Ricchiuti che ha vinto con il 93,72%con il 76% dei voti è stato eletto Antonio Lorenzo Donno.vince Marco De Luca con il 53,03% dei voti.Franco Zezza è il nuovo sindaco con il 58,93%- uno dei comuni commissariati in provincia di Lecce - Stefano Prete vince con il 78,11%.Antonio Casarano, candidato unico, è sindaco con il 100% dei voti.eletto sindaco Graziano Vantaggiato con il 65,42%con il 45,42% si conferma sindaco Alessandra Martinucci.Massimo Manera, candidato unico, ha ottenuto ovviamente il 100% dei voti.il sindaco è Bruno Corrado con il 52,34%.è sindaco Salvatore Fernando Puce con il 53,59% dei voti.è stato eletto Giacomo Cazzato con il 65,16% dei voti.eletto Massimo Stamerra con il 53,79%.è stato eletto sindaco Edoardo Calò con il 53,95%.