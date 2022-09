Sub investito in mare: indagato il finanziere al comando della motovedetta

Come da prassi, c'è un indagato nell'inchiesta sul ferimento del sub avvenuto al largo della marina di Alliste mercoledì scorso. Si tratta del comandante della motovedetta della guardia di finanza che ha travolto il subacqueo, un 27enne originario della Sicilia e residente a Gallipoli.

Un atto dovuto

L'iscrizione nel registro degli indagati – è bene precisarlo – è un atto dovuto per permettere alle parti in causa di partecipare agli accertamenti tecnici che la Procura, nella persona del sostituto procuratore Francesca Miglietta, titolare delle indagini, ha fissato per mercoledì mattina nella sede della Capitaneria di porto di Gallipoli. La Procura ha nominato come suo consulente tecnico l'ingegnere Antonio Vernaleone, mentre l'indagato, difeso dall'avvocato Luigi Suez, presenzierà alle operazioni con l'ingegnere Bruno Napoli.

In vacanza

Il sub, un 28enne in vacanza nel Salento, pare fosse impegnato in una battuta di pesca subacquea e non aveva la boa di segnalazione. I militari a bordo della motovedetta della guardia di finanza si sarebbero accorti della sua presenza solo quando l'uomo era in fase di emersione. Nonostante le manovre messe subito in atto, l'impatto è stato inevitabile. A soccorrere il ferito sono stati gli stessi militari. Il 28enne è stato poi affidato alle cure del 118 e ora è ricoverato in prognosi riservata al “Vito Fazzi” di Lecce.