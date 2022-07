Mancata precedenza, l'auto si ribalta: bimba incastrata tra le lamiere e in ospedale anche la nonna

Domenica di incidenti nel basso salento. Ad Alliste, in via Pascoli, forse a causa di una mancata precedenza, si è registrato un violento incidente tra un'auto Renault Clio, all'interno della quale si trovava una famiglia rumena, e una Volkswagen Passat. Ad avere la peggio sono state una bambina e la sua nonna trasportate in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Racale e il 118.

