Emergenza furti nel Basso Salento, ladri in chiesa e a scuola: via con un leggio, un calice e un monitor

Malviventi ancora in azione nel basso Salento. Dopo il tentato furto avvenuto lo scorso martedì nel plesso della scuola media del paese, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio scorso a Felline, frazione di Alliste, i ladri sono entrati forzando un infisso del plesso scolastico di via Udine. Una volta dentro, ignoti hanno sottrato un monitor per computer. Ad accorgersene, la mattina successiva, il dirigente scolastico il quale ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Racale-Alliste e la Polizia locale, che indagano per risalire agli autori del gesto.

Furti anche nelle chiese: ladri in fuga con leggii, applique e calici sacri

Nel mirino dei ladri anche le chiese. Nella notte tra martedì e mercoledì scorso, infatti, ignoti hanno forzato i portoni principali dei santuari situati a Capilungo , marina di Alliste. Nella chiesa dei "Santi Medici", in località "Vigliacchi", i malviventi avrebbero rubato lampade da parete, un leggìo in ottone e un calice in alluminio; nell'altra chiesetta, invece, la "Beata Vergine Maria della Luce", ignoti si sarebbero limitati a creare scompiglio rovesciando il crocifisso presente all'interno.

In corso, anche in questo caso, le indagini delle forze di polizia.