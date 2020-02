Meteo, allerte arancione: chiusi per vento parchi e cimiteri. Mare in burrasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo settimane di bel tempo ritornano il freddo e il vento forte di tramontana. Raffiche così forti da far diramare alla Protezione Civile della Regione Puglia lo stato di allerta meteo arancione in quasi tutta la Puglia compreso il Salento . Un allarme valido dalle 21 di ieri, martedì 4 febbraio, per le prossime 24-36 ore. Sono attesi venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Occorre prestare attenzione, inoltre, alle forti mareggiate lungo le coste esposte. Sono previste anche precipitazioni nevose con quota neve al di sopra dei 500-700m, con ricadute al suolo generalmente deboli o localmente moderate, specie alle quote più alte.Per questo i sindaci stanno intervenendo in maniera rapida e radicale, chiudendo i luoghi pubblici e invitando i cittadini a uscire solo per situazioni di necessità. Il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini, ha disposto cautelativamente la chiusura della Villa comunale, del Parco di Belloluogo, del Campo Sportivo Montefusco e del Cimitero comunale a partire da ieri sera e per le successive 24-36 ore. Analoga situazione a Trepuzzi, dove il sindaco Giuseppe Taurino ha deciso di vietare l'accesso al cimitero comunale.Le altre amministrazioni hanno attivato il Centro operativo comunale, come accaduto a Maglie per verificare quali interventi effettuare. L'ultima volta che fu diramata l'allerta arancione, lo scorso novembre, diversi Comuni decisero di chiudere le scuole per sicurezza. Le mareggiate e le raffiche del vento furono così forti da sconquassare i lidi sulla costa ionica, in particolare a Gallipoli e procurare danni a strutture, case e installazioni, senza contare i numerosi rami o tronchi spezzati e gettati al suolo con violenza. Insomma con un po' di ritardo sul calendario, si dovrebbero manifestare i cosiddetti giorni della merla che rappresentano il periodo più freddo dell'anno.Il cambio della circolazione atmosferica con l'arrivo di aria decisamente più fredda di origine artica riporterà il clima nella sua giusta collocazione quella invernale. Un contrasto non di poco conto con quanto accaduto nei giorni scorsi, in particolare nel fine settimana appena passato, caratterizzato da una situazione climatica così mite da far pensare ad un arrivo anticipato della primavera. Sono stati tante le persone ad approfittare della temperatura gradevole per fare una passeggiata al mare dove prendere il sole e godere della favorevole brezza marina.