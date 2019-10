Allerta radon: «Controlli in tutte le scuole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allerta radon nelle scuole comunali: monitoraggi in tutti gli edifici della città per scongiurare il superamento dei livelli di guardia. Ma anche l'ipotesi di trasferimento delle aule degli istituti a maggiore rischio inquinamento. E poi, una richiesta di intervento alla Provincia per le rilevazioni di gas tossico anche nelle scuole superiori leccesi e l'ipotesi di installare appositi dosimetri nei condomini privati.Dopo il caso Cesare Battisti, il Comune di Lecce si mobilita e mette in piedi una vera e propria task force anti-radon. A riaccendere i riflettori sulla presenza di gas tossico a scuola erano stati i genitori dei piccoli alunni che frequentano l'istituto dell'infanzia e primario di Via Costa a Lecce. Per voce del magistrato Antonio Natali avevano chiesto alla dirigente Rosaria Rielli precise rassicurazioni sulla salubrità degli ambienti frequentati dai proprio figli.Ieri mattina il caso radon è approdato in commissione Edilizia scolastica convocata dalla presidente Emanuela Orlando: «Seppure la competenza in materia di sicurezza e salute sia in capo ai dirigenti scolastici - ha fatto sapere la consigliera di Sveglia Lecce - configurandosi un problema di salute pubblica, ho ritenuto opportuno convocare la commissione richiedendo la presenza dell'assessore all'Edilizia Scolastica Alessandro Delli Noci, del dirigente Puce e della Responsabile Cocciolo. E ritenendo prioritaria la salute di alunni, docenti e personale scolastico, si è deciso di intervenire a spese del Comune su tutti gli edifici scolastici di proprietà per monitorarne costantemente i livelli di radon».Misuratori e dosimetri che al Cesare Battisti sono già stati installati da alcune settimane e che saranno presenti anche nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Lo stesso Delli Noci ha già scritto all'amministrazione provinciale di Stefano Minerva per sollecitare un intervento nel liceo Costa che occupa il primo piano del Cesare Battisti. «E sulla base dei risultati del monitoraggio avviato nei primi giorni di settembre sarà possibile imporre agli istituti scolastici la dislocazione delle aule ad alto rischio», ha chiarito la Orlando.Durante la seduta si è, inoltre, riconosciuta l'opportunità di informare e sensibilizzare la popolazione sul rischio Radon negli edifici privati e di intervenire affinché ogni condominio si doti di dosimetro. Un'istanza presentata dal capogruppo della Fiamma Tricolore, Adriana Poli Bortone. «A seguito di un monitoraggio preciso su tutto il territorio comunale, si proponga alla Regione di finanziare un progetto pilota della città al fine di dotare tutti gli edifici pubblici e privati di dosimetri, coinvolgendo anche Arpa in una collaborazione fattiva» ha sollecitato Poli. Istanza già raccolta dall'assessore Delli Noci che si è detto disponibile a scrivere ad Arpa proprio al fine di sondare la disponibilità a realizzare una mappatura dell'esistente e pianificare opportuni interventi di bonifica.